Энакин Скайуокер рассказал, почему диалоги в старых Star Wars такие никудышные

Фанаты трилогии приквелов «Звёздных войн» не любят её из-за многих причин. Одна из самых известных причин — плохие диалоги и неудачные интонации актёров.

В недавнем интервью газете The Guardian Хейден Кристенсен заступился за плохие диалоги и отметил, что в мире Джорджа Лукаса всё довольно специфично.

Джордж Лукас создал уникальный мир, где всё настолько специфично. Начиная от того, как эти персонажи выглядят, и до того, как они говорят. Мне кажется, люди упускают это из виду и ожидают, что всё будет происходить так же, как в реальности, — это не то, к чему мы шли.

Также Кристенсен отметил, что на данный момент его семья дружит с семьёй Джорджа Лукаса, а сына режиссёра он считает своим братом.

Хейден Кристенсен появится в образе Дарта Вейдера уже в сериале «Оби-Ван Кеноби», который стартует 27 мая на Disney+ сразу двумя эпизодами.

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