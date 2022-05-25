Владельцы PlayStation массово закупаются в Турции, где игры стоят в разы дешевле

После всех ограничений работы PlayStation Store в России для владельцев консолей осталось не так много вариантов, однако многие из них оказались невероятно выгодными. В первую очередь – Турция.
Это особенно заметно по новой распродаже «Дни игры». Давайте сравним:
- Ghostwire: Tokyo — 1999 рублей в России и 1100 рублей в Турции;
- Red Dead Redemption 2 — 1599 рублей в России и 664 рубля в Турции;
- Far Cry 6 — 1799 рублей в России и 806 рублей в Турции;
- Sackboy: A Big Adventure — 2849 рублей в России и 1087 рублей в Турции;
- Ratchet & Clank: Rift Apart — 3409 рублей в России и 1358 рублей в Турции;
- Diablo 2: Resurrected — 1499 рублей в России и 593 рубля в Турции;
- Need for Speed Hot Pursuit — 579 рублей в России и 198 рублей в Турции;
- Mafia: Definitive Edition — 1299 рублей в России и 458 рублей в Турции.
Посмотреть игры и сравнить цены можно на сайте PS Prices.
В целом порядок цен понятен — какие-то игры стоят вдвое дешевле, какие-то втрое, а какие-то и в четыре раза. Однако тут надо понимать: указанные цены — это ценники из PS Store. В России напрямую заплатить без переплат сейчас вообще невозможно, надо брать карты оплаты, которые в среднем вдвое дороже.
А вот с Турцией ситуация попроще: там игры стоят многократно дешевле из-за укрепления рубля и падения лиры. Сейчас одна лира стоит 3,6 рубля — до этого стоимость ходила от 7 до 12 рублей за лиру. Чтобы покупать в Турции, потребуется:
- Создать учётную запись PlayStation в Турции.
- Сделать платёжную карту через Ozan.
- Пополнять Ozan через криптовалюту (да, иного способа нет).
Турция входит в европейский регион PlayStation, поэтому 99% доступных игр имеют общий набор языков — если в России игра доступна с переводом, то наверняка и в Турции.
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