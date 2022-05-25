Владельцы PlayStation массово закупаются в Турции, где игры стоят в разы дешевле

После всех ограничений работы PlayStation Store в России для владельцев консолей осталось не так много вариантов, однако многие из них оказались невероятно выгодными. В первую очередь – Турция.

Это особенно заметно по новой распродаже «Дни игры». Давайте сравним:

Ghostwire: Tokyo — 1999 рублей в России и 1100 рублей в Турции;

— 1999 рублей в России и 1100 рублей в Турции; Red Dead Redemption 2 — 1599 рублей в России и 664 рубля в Турции;

— 1599 рублей в России и 664 рубля в Турции; Far Cry 6 — 1799 рублей в России и 806 рублей в Турции;

— 1799 рублей в России и 806 рублей в Турции; Sackboy: A Big Adventure — 2849 рублей в России и 1087 рублей в Турции;

— 2849 рублей в России и 1087 рублей в Турции; Ratchet & Clank: Rift Apart — 3409 рублей в России и 1358 рублей в Турции;

— 3409 рублей в России и 1358 рублей в Турции; Diablo 2: Resurrected — 1499 рублей в России и 593 рубля в Турции;

— 1499 рублей в России и 593 рубля в Турции; Need for Speed Hot Pursuit — 579 рублей в России и 198 рублей в Турции;

— 579 рублей в России и 198 рублей в Турции; Mafia: Definitive Edition — 1299 рублей в России и 458 рублей в Турции.

Посмотреть игры и сравнить цены можно на сайте PS Prices.

В целом порядок цен понятен — какие-то игры стоят вдвое дешевле, какие-то втрое, а какие-то и в четыре раза. Однако тут надо понимать: указанные цены — это ценники из PS Store. В России напрямую заплатить без переплат сейчас вообще невозможно, надо брать карты оплаты, которые в среднем вдвое дороже.

А вот с Турцией ситуация попроще: там игры стоят многократно дешевле из-за укрепления рубля и падения лиры. Сейчас одна лира стоит 3,6 рубля — до этого стоимость ходила от 7 до 12 рублей за лиру. Чтобы покупать в Турции, потребуется:

Создать учётную запись PlayStation в Турции. Сделать платёжную карту через Ozan. Пополнять Ozan через криптовалюту (да, иного способа нет).

Однако и тут есть определённые комиссии: приобрести лиру за 3,6 рубля не получится. Сейчас лиру получится взять примерно за 5 рублей, поэтому итоговая цена всё же окажется выше, хоть и ненамного.

Турция входит в европейский регион PlayStation, поэтому 99% доступных игр имеют общий набор языков — если в России игра доступна с переводом, то наверняка и в Турции.