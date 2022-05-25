TCL: PS5 Pro и новый Xbox выйдут в 2023 или 2024 году

Китайский гигант TCL Technology на своей конференции рассказал, что выход улучшенных моделей PlayStation 5 и Xbox Series случится в течение двух лет — до конца 2024 года.
Среди особенностей PS5 и новой Xbox отмечают возможность отрисовывать картинку в разрешении 8К — за основу при этом взята видеокарта AMD Radeon RX 7700 XT (у выпущенных PS5 и Xbox Series X — RX 6700 XT).
В целом информация кажется скорее спекулятивной, нежели инсайдерской, поскольку реального толка от появления апгрейда у консолей не видится — в прошлый раз это было желание быстрее перейти на 4К-телевизоры. Сейчас подобных трендов не наблюдается, особенно учитывая, как тяжело сейчас достать любую из консолей — спустя полтора года дефицит только усиливается. Да и многие игры до сих пор выходят на старых консолях.
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