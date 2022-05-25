Следующий мэйджор по CS:GO впервые проведут в Бразилии, в 2020-м этому помешал коронавирус

Киберспортивный турнирный оператор ESL назвал локацию следующего мэйджора по CS:GO. Крупный чемпионат наконец посетит Бразилию, его проведут в Рио-де-Жанейро с 31 октября по 13 ноября 2022 года. Вместе с анонсом представили первый трейлер ивента.
Всего на турнире выступят 24 команды. Чемпионат традиционно пройдёт в три этапа: Challengers Stage, Legends Stage и Champions Stage. Обладатели слотов в первые два дивизиона определятся после завершения региональных RMR-ивентов, их даты пока неизвестны. В заключительный этап пройдёт восьмёрка лучших. Они выступят на сцене Jeunesse Arena, на трибунах которой можно разместить до 18 тыс. болельщиков. Матчи на арене состоятся с 10 по 13 ноября.
Общий призовой фонд мэйджора составит $ 1 млн, чемпион заберёт половину. Участники также разделят рейтинговые очки, которые необходимы для попадания на другие престижные чемпионаты. В 2020 году в Рио уже пытались провести мэйджор, однако его отменили из-за пандемии коронавируса. Все купленные тогда билеты помогут попасть и на следующий турнир.
Предыдущий чемпионат серии — PGL Major Antwerp 2022 — прошёл в Бельгии. Европейский клуб FaZe Clan занял первое место и получил $ 500 тыс., NAVI остановились на второй строчке.
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