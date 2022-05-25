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Патч 9.2.5 для World of Warcraft (WoW) выйдет 1 июня, с ним Орда и Альянс смогут подружиться

Орда и Альянс в World of Warcraft перестанут быть кровными врагами с 1 июня
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Blizzard объявила дату выхода патча 9.2.5 для World of Warcraft, с которым в игре пропадёт кровная вражда между Ордой и Альянсом. Теперь игроки обеих фракций смогут объединяться для прохождения рейдов и подземелий, а также для сражений на арене. Это первый случай за 18 лет жизни WoW, когда такое случится. Обновление выйдет 1 июня.

Для взаимодействия с игроками враждующей фракции их предстоит сначала добавить в друзья в Battle.net или через список пользователей через BattleTag. После этого они смогут общаться, обмениваться предметами или совместно зарабатывать достижения. Однако лидер отдельной группы может поставить фильтр, если не хочет видеть в своём стане чужаков. При этом в гильдии таких приглашать всё равно нельзя.

Для совместного прохождения будет доступен почти весь уже вышедший контент, однако есть некоторые ограничения, а именно:

  • «Испытание чемпиона»;
  • «Испытание крестоносца»;
  • «Хранилище Аркавона»;
  • «Цитадель Ледяной Короны»;
  • «Крепость Барадин»;
  • «Осада Боралуса»;
  • «Битва за Дазар'алор;
  • «Цитадель Темного Молота» (подземелье на острове Изгнанников).

Вместе с деталями о межфракционном обновлении Blizzard объявила окно старта 4-го сезона WoW: Shadowlands. Он начнётся летом, точное время пока неизвестно.

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