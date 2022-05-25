Орда и Альянс в World of Warcraft перестанут быть кровными врагами с 1 июня

Blizzard объявила дату выхода патча 9.2.5 для World of Warcraft, с которым в игре пропадёт кровная вражда между Ордой и Альянсом. Теперь игроки обеих фракций смогут объединяться для прохождения рейдов и подземелий, а также для сражений на арене. Это первый случай за 18 лет жизни WoW, когда такое случится. Обновление выйдет 1 июня.

Для взаимодействия с игроками враждующей фракции их предстоит сначала добавить в друзья в Battle.net или через список пользователей через BattleTag. После этого они смогут общаться, обмениваться предметами или совместно зарабатывать достижения. Однако лидер отдельной группы может поставить фильтр, если не хочет видеть в своём стане чужаков. При этом в гильдии таких приглашать всё равно нельзя.

Для совместного прохождения будет доступен почти весь уже вышедший контент, однако есть некоторые ограничения, а именно:

«Испытание чемпиона»;

«Испытание крестоносца»;

«Хранилище Аркавона»;

«Цитадель Ледяной Короны»;

«Крепость Барадин»;

«Осада Боралуса»;

«Битва за Дазар'алор;

«Цитадель Темного Молота» (подземелье на острове Изгнанников).

Вместе с деталями о межфракционном обновлении Blizzard объявила окно старта 4-го сезона WoW: Shadowlands. Он начнётся летом, точное время пока неизвестно.