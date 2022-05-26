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Разработчики «Ведьмы из Блэр» могли выпустить хоррор по франшизе «Пила»

Разработчики «Ведьмы из Блэр» могли выпустить хоррор по франшизе «Пила»
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На конференции Digital Dragons 2022 генеральный директор Bloober Team Петр Бабиено рассказал о том, что авторы Layers of Fear и Observer могли создать хоррор по культовой франшизе «Пила». Кинокомпания Lionsgate предложила разработчикам целый список из возможных вариантов — и создатели выбрали «Ведьму из Блэр».

Представители Lionsgate подошли к нам и сказали: «Ребята, мы любим Layers of Fear. Мы также видели вашу Observer, поэтому мы хотели бы поработать с вами. Вот список наших хорроров, выбирайте любой». Мы могли выбрать намного более популярную «Пилу», но мы решили взять «Ведьму из Блэр», потому что в её вселенной больше возможностей создать что-то новое.

«Ведьма из Блэр» вышла 30 августа 2019 года и получила смешанные отзывы от игроков и критиков. Игра страдала от различных технических проблем, однако была довольно самобытно и довольно успешно справлялась со своей главной задачей — напугать пользователя.

В данный момент Bloober Team работает сразу над двумя играми: хоррором для Konami (скорее всего, это новый Silent Hill) и ещё одним проектом для Private Division.

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