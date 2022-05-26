Sony работает над экранизациями God of War, Horizon Zero Dawn и Gran Turismo

Во время презентации для инвесторов глава PlayStation Джим Райан заявил, что компания планирует экранизировать свои крупные франшизы.

Так, Amazon снимет адаптацию God of War, а Netflix — сериал по Horizon Zero Dawn. Также Sony работает над экранизацией гоночного симулятора Gran Turismo — кто именно возьмётся за него, пока неизвестно. А прямо сейчас ведутся съёмки The Last of Us — сериала по культовой игре «Одни из нас». Премьера запланирована на начало 2023 года.

Судя по всему, компания приняла решение расширить свои бренды за пределы игровой индустрии благодаря успеху фильма «Анчартед: На картах не значится». Картина собрала в мировом прокате более $ 400 млн и стала одной из самых успешных экранизаций в истории.

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