CS:GO и World of Tanks признали официальными кибердисциплинами в России

Федерация компьютерного спорта России (ФКС) добилась признания новой киберспортивной дисциплины «тактический трёхмерный бой». Об этом ТАСС сообщил президент ФКС Дмитрий Смит.
В новую дисциплину вошли: Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, Rainbow Six: Siege, Warface, Armored Warfare, Overwatch, World of Tanks и War Thunder. Дмитрий Смит заявил, что официальное признание дисциплины открывает уникальные возможности для развития профессионального и массового киберспорта в масштабах всей России.
Официальное признание министерством спорта дисциплины «тактический трёхмерный бой" открывает уникальные новые возможности для развития профессионального и массового киберспорта в масштабах всей России. В ближайшей перспективе это позволит миллионам россиян реализовать свой потенциал в качестве профессиональных киберспортсменов в данных видах программы. Как внутри страны, так и на международной арене.
Признание данной дисциплины позволяет проводить официальные соревнования, например, чемпионат и Кубок России по компьютерному спорту, по вышеперечисленным видам программ на территории РФ.
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