CS:GO и World of Tanks признали официальными кибердисциплинами в России

Федерация компьютерного спорта России (ФКС) добилась признания новой киберспортивной дисциплины «тактический трёхмерный бой». Об этом ТАСС сообщил президент ФКС Дмитрий Смит.

В новую дисциплину вошли: Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, Rainbow Six: Siege, Warface, Armored Warfare, Overwatch, World of Tanks и War Thunder. Дмитрий Смит заявил, что официальное признание дисциплины открывает уникальные возможности для развития профессионального и массового киберспорта в масштабах всей России.

Официальное признание министерством спорта дисциплины «тактический трёхмерный бой" открывает уникальные новые возможности для развития профессионального и массового киберспорта в масштабах всей России. В ближайшей перспективе это позволит миллионам россиян реализовать свой потенциал в качестве профессиональных киберспортсменов в данных видах программы. Как внутри страны, так и на международной арене.

Признание данной дисциплины позволяет проводить официальные соревнования, например, чемпионат и Кубок России по компьютерному спорту, по вышеперечисленным видам программ на территории РФ.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!