На выходе PlayStation VR2 будет больше 20 игр

В январе Sony представила PlayStation VR2 — вторую версию своей гарнитуры виртуальной реальности. Она будет работать только с PlayStation 5. Тогда же компания анонсировала первый VR-эксклюзив — Horizon Call of the Mountain. О каких-либо других проектах корпорация не сообщила.

Новость по теме Sony анонсировала PlayStation VR2 и показала первый эксклюзив для устройства

В презентации для инвесторов Sony наконец рассказала об играх на запуске PS VR2. Как заявила компания, на старте продаж у гарнитуры будет около 20 проектов: часть из них — крупные игры от внутренних студий, часть — продукты сторонних разработчиков. Какими-либо другими деталями организация не поделилась.

У PlayStation VR2 нет точной даты старта продаж. По данным аналитиков, выход гарнитуры состоится в начале 2023 года, а полноценную презентацию устройства проведут уже совсем скоро.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!