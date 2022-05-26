На выходе PlayStation VR2 будет больше 20 игр

В январе Sony представила PlayStation VR2 — вторую версию своей гарнитуры виртуальной реальности. Она будет работать только с PlayStation 5. Тогда же компания анонсировала первый VR-эксклюзив — Horizon Call of the Mountain. О каких-либо других проектах корпорация не сообщила.
В презентации для инвесторов Sony наконец рассказала об играх на запуске PS VR2. Как заявила компания, на старте продаж у гарнитуры будет около 20 проектов: часть из них — крупные игры от внутренних студий, часть — продукты сторонних разработчиков. Какими-либо другими деталями организация не поделилась.
У PlayStation VR2 нет точной даты старта продаж. По данным аналитиков, выход гарнитуры состоится в начале 2023 года, а полноценную презентацию устройства проведут уже совсем скоро.
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