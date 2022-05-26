Первые кадры Winnie the Pooh: Blood and Honey — фильма ужасов про Винни-Пуха

В 2021 году права на «Винни-Пуха» перестали принадлежать кому-то одному — это значит, что теперь любой желающий может снять свою историю про культового медведя.
На днях в сети появились первые кадры из инди-фильма Winnie the Pooh: Blood and Honey («Винни-пух: Кровь и Мёд»). На них можно увидеть устрашающего Винни-Пуха, а также Пятачка и, видимо, часть его семейства. Каких-либо деталей о сюжете пока нет, однако первые кадры намекают на нечто вроде слэшеров в духе франшизы «Пятницы, 13-е».
Режиссёром будущего фильма выступит британский дебютант Рис Фрейк-Уотерфилд. Главные роли исполнят начинающие актёры: Эмбер Дойг-Торн, Мария Тейлор и Дэниэль Скотт. Даты выхода у ленты пока нет.
Первые кадры
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 26 мая 2022
-
13:25
-
13:09
-
12:58
-
12:37
-
12:24
-
11:53
-
11:24
-
10:51
-
10:21
-
09:52
-
09:23
-
08:55
-
08:24
- 25 мая 2022
-
23:29
-
22:44
-
21:09
-
20:12
-
19:22
-
19:17
-
18:24
-
18:18
-
17:46
-
17:41
-
16:58
-
16:51
-
16:35
-
15:57
-
15:55
-
15:37
-
15:16
-
15:02
-
14:25
-
14:12
-
14:02
-
13:43