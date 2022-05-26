Первые кадры Winnie the Pooh: Blood and Honey — фильма ужасов про Винни-Пуха

В 2021 году права на «Винни-Пуха» перестали принадлежать кому-то одному — это значит, что теперь любой желающий может снять свою историю про культового медведя.

На днях в сети появились первые кадры из инди-фильма Winnie the Pooh: Blood and Honey («Винни-пух: Кровь и Мёд»). На них можно увидеть устрашающего Винни-Пуха, а также Пятачка и, видимо, часть его семейства. Каких-либо деталей о сюжете пока нет, однако первые кадры намекают на нечто вроде слэшеров в духе франшизы «Пятницы, 13-е».

Режиссёром будущего фильма выступит британский дебютант Рис Фрейк-Уотерфилд. Главные роли исполнят начинающие актёры: Эмбер Дойг-Торн, Мария Тейлор и Дэниэль Скотт. Даты выхода у ленты пока нет.

Первые кадры

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