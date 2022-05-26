Россиянин Collapse, выигравший чемпионат мира по Dota 2, вошёл в топ Forbes

Российский Forbes огласил победителей лонг-листа ежегодного рейтинга «З0 до 30». В список вошли те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или глобальном уровне.
В этом году в список вошли сразу три киберспортсмена, а победителем стал Магомед Collapse Халилов — игрок в Dota 2 в составе Team Spirit, победитель The International 10. В категории «Спорт и киберспорт» победу также одержали биатлонистка Кристина Резцова и лыжница Наталья Непряева.
Остальных лауреатов рейтинга «30 до 30» можно посмотреть на сайте Forbes. Имена победителей опубликованы в июньском номере одноимённого журнала.
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