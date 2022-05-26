God of War Ragnarok мчится к релизу: игра получила рейтинг в Корее

Это наконец случилось — God of War Ragnarok получила возрастной рейтинг в Корее. Обычно это означает скорый релиз. Вероятно, продолжение экшена всё же выйдет в 2022 году, как и говорили разработчики.
Судя по описанию на сайте, в Ragnarok будут сцены насилия с топорами, ножами и другим. Также ожидаются вульгарные выражения и недопустимая лексика. А ещё в проекте будут персонажи, выпивающие в таверне.
Ранее авторы God of War Ragnarok рассказали про специальные возможности. В их число входят различные настройки для людей с ограниченными возможностями. Sony Santa Monica заботится о своей аудитории, как и в случае с первой God of War.
God of War Ragnarok выйдет на PS4 и PS5. Точную дату релиза мы должны узнать летом.
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