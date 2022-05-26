Опрос: какая Assassin's Creed лучшая?

Недавно мы в редакции рассказали про лучшие части Assassin's Creed. Некоторые позиции уже традиционно для наших рейтингов оказались максимально непопулярными не только среди читателей, но и даже внутри редакции.

К примеру, Assassin's Creed 2 мы расположили аж на четвёртом месте, тогда как на первом оказалась самая первая Assassin's Creed — из-за этого внутри редакции были такие споры, что пришлось спасать положение и допустить альтернативного лидера, которым стала Assassin's Creed Brotherhood.

Теперь же читателям «Чемпионата» можно не только в комментариях рассказать о своих предпочтениях, но и проголосовать в нашем опросе. Итоги подведём на следующей неделе — и сравним с результатами редакционного топа. Дерзайте!