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Опрос: какая Assassin's Creed лучшая?

Опрос: какая Assassin's Creed лучшая?
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Недавно мы в редакции рассказали про лучшие части Assassin's Creed. Некоторые позиции уже традиционно для наших рейтингов оказались максимально непопулярными не только среди читателей, но и даже внутри редакции.

Выбираем лучшую Assassin's Creed — вторая вовсе не фаворит Выбираем лучшую Assassin's Creed — вторая вовсе не фаворит

К примеру, Assassin's Creed 2 мы расположили аж на четвёртом месте, тогда как на первом оказалась самая первая Assassin's Creed — из-за этого внутри редакции были такие споры, что пришлось спасать положение и допустить альтернативного лидера, которым стала Assassin's Creed Brotherhood.

Теперь же читателям «Чемпионата» можно не только в комментариях рассказать о своих предпочтениях, но и проголосовать в нашем опросе. Итоги подведём на следующей неделе — и сравним с результатами редакционного топа. Дерзайте!

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