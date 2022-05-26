Returnal выйдет на ПК? Эксклюзив PS5 нашли в базе данных Steam

Энтузиасты обнаружили в базе данных Steam игру под кодовым названием Oregon — и, если судить по доступному описанию и тегам, это Returnal.
В истории можно обнаружить упоминание планеты Атропос и дополнения Tower of Sisyphus, а среди тегов упоминаются рогалики, женский протагонист, проведённое время в игре и так далее. Всё это напрямую связано с Returnal.
Returnal вышла в апреле прошлого года эксклюзивно для PS5. Игроки в роли исследователей космоса терпели крушение на неизвестной планете. Во время её исследования оказывалось, что героиня уже была здесь и умирала. После каждой смерти уровни перестраивались, а героиня начинала с начала уровня.
Экшен получил высокие оценки критиков и игроков, а продажи настолько удовлетворили Sony, что она купила разработчиков из финской Housemarque. Игра редко получала скидки, но уже с перезапуском PS Plus появится в каталоге PS5 на тарифах Extra и Deluxe.
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