Появились первые отзывы на «Мисс Марвел». Они воодушевляют

Уже скоро выйдет новый сериал Marvel Studios, «Мисс Марвел». Некоторым журналистам показали первые эпизоды. Судя по ранним реакциям, шоу действительно получится неплохим.

Если кратко, то первым сериям «Мисс Марвел» кажется хорошим, весёлым и живым сериалом. Особенно критики отмечают атмосферу, которая сильно напоминает проекты про Человека-паука. История Камалы Хан посвящена ответственности и взрослению. Подобные темы поднимаются и в фильмах про Питера Паркера.

Также критики хвалят актёрскую игру Иман Веллани. Говорят, что юная актриса отлично справляется с ролью Мисс Марвел. Она энергична и харизматична.

Пилотный эпизод «Мисс Марвел» застал меня врасплох наилучшим образом. Это очень близко к комиксному канону. Шоу изобретательное, яркое и весёлое. Думаю, что подростки влюбятся в него, мои дети точно будут смотреть.

У меня есть хорошие новости: я люблю «Мисс Марвел» после двух первых эпизодов. Это большая, красочная история о взрослении которая по тону напоминает мне «Человека-паука». В шоу много фэндома MCU, плюс есть некоторые удивительные связи с… ну, вы увидите. Также отмечу потрясающие режиссуру и сценарий.

«Мисс Марвел» стартует на Disney+ 8 июля, но в России сервиса нет.

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