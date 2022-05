Треть эксклюзивов PlayStation выйдут на ПК до конца 2025 года

Компания Sony планирует продолжить экспансию на ПК-рынок и расширить её. До конца 2025 года издатель хочет выпустить треть эксклюзивов консолей PlayStation на компьютеры. Об этом стало известно из бизнес-отчёта корпорации.

Стоит отметить, что на показанном слайде очень мало пунктов о PS4. Судя по всему, Sony по чуть-чуть готовится целиком отказаться от консоли прошлого поколения и сфокусироваться на PS5.

Похоже, Sony довольна успехами уже вышедших эксклюзивов на компьютеры. Сейчас обладатели ПК могут оценить God of War, Horizon Zero Dawn, Days Gone и некоторые другие тайтлы. Всё ещё неизвестно, с какими темпами компания будет портировать на ПК новые эксклюзивы вроде God of War Ragnarok или Horizon Forbidden West.

Днём 26 мая датамайнеры нашли в базе данных Steam упоминания игры Oregon, детали которой сильно навевают мысли о Returnal. И там и там есть женский протагонист, жанр роуглайк и загадочная планета. Судя по всему, экшен о девушке, попавшей во временную ловушку, тоже появится на ПК очень скоро. На PS5 он вышел в апреле прошлого года.