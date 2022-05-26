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Создатель Dead Space расстроен, что не работает над ремейком

Создатель Dead Space расстроен, что не работает над ремейком
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Во время разговора с журналистом издания Game Informer создатель Dead Space Глен Скофилд рассказал о своих чувствах к ремейку проекта.

По словам Скофилда, он рад, что франшиза развивается и получает вторую жизнь, однако небольшой осадок есть. Он того того, что Скофилд будто не связан со своей же игрой.

Я воспринял ремейк как комплимент. И до сих пор так его воспринимаю. Хотя я немного из-за этого и расстроен. У меня есть странное чувство, будто я не связан c собственной игрой. Они хотят сделать игру лучше, чем ту, которую вы уже сделали.
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Несмотря на это, Шофилд желает команде успехов. Разработчик искренне хочет, чтобы ремейк получился отличным. Ремейк Dead Space выйдет 27 января 2023 года, а до конца 2022 года должна выйти игра Скофилда The Callisto Protocol.

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