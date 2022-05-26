В бесплатной Rush Royale появился Майор Гром

Студия IT Territory в сообществе игры Rush Royale «ВКонтакте» сообщила о коллаборации с героем комиксов Bubble, Майором Громом. Она проходит с 26 по 31 мая.

Помимо самого Грома, в игре также появились Чумной доктор, слизни-разбойники и другие персонажи. Ещё в Rush Royale появятся четыре новые легендарные пешки, а полем боя станет Санкт-Петербург.

Первым делом нужно собрать сильную команду. В вашем распоряжении четыре совершенно новых легендарных пешки и набор с уже привычными. Единственным и неповторимым Героем выступает майор Игорь Гром! Экипировка героя специализирована и неизменна.

Rush Royale представляет собой бесплатную фэнтезийную игру в жанре Tower Defence. Она доступна на ПК, Android и iOS.

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