Автор эссе «Как убить своего мужа», похоже, действительно убила своего мужа

71-летняя писательница Нэнси Крэмптон-Брофи подозревается в убийстве собственного мужа. Её супруга Дэниела застрелили прямо в институте в Орегоне. Расследование запутанного дела длилось более четырёх лет, и за это время следователи нашли несколько неопровержимых доказательств.

Иронично, что женщина известна как автор книги «Неправильный муж» и серии других аналогичных материалов, среди которых нашлось эссе «Как убить своего мужа». Судя по всему, Крэмптон-Брофи совершила преступление с целью заработать денег на страховке. В сумме она должна была получить $ 1,5 млн, однако стала одной из подозреваемых из-за серии найденных улик.

Женщину заметили в автомобиле, когда она двигалась в направлении туда-обратно в то место, где некто застрелил её мужа. Крэмптон-Брофи заявляла, что в этот день находилась дома.

На компьютере писательницы нашли ссылки на материалы об оружии, которое нельзя отследить, а также о различных комплектующих для него.

А в смартфоне обнаружили данные, указывающие на то, что Крэмптон-Брофи посещала специальное стрельбище. Им можно пользоваться без регистрации и бумажной волокиты, что тоже вызывает подозрения.

Писательница пыталась заплатить следователям, которые вели расследование, чтобы они списали с неё некоторые улики и вывели из статуса подозреваемой.

25 мая слушание по поводу дела Нэнси Крэмптон-Брофи завершилось, она отрицала все обвинения. Окончательный вердикт вынесут 13 июня. Если судья признает её виновной, то ей грозит минимум 25 лет тюрьмы.