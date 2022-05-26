Онлайн-кооп для кинохоррора The Quarry отложили на месяц

Авторы хоррора The Quarry из студии Supermassive Games объявили о переносе онлайн-мультиплеера для игры. Изначально он должен был выйти в день релиза проекта, но его отложили до 8 июля.
По словам разработчиков, им просто понадобилось больше времени на полировку мультиплеера, поэтому он выйдет позже. На релизе The Quarry предложит одиночную игру, режим совместной игры на одной консоли и режим без геймплея.
Вместе с этим создатели хоррора выпустили обзорный геймплейный трейлер. В ролике показали главных героев, которые исследуют локации и продвигаются по сюжету. Всего будет девять персонажей, а концовок в игре заявлено более 180.
The Quarry выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 26 мая 2022
-
18:00
-
17:45
-
17:33
-
17:02
-
16:38
-
16:01
-
15:30
-
15:08
-
14:55
-
14:49
-
14:26
-
14:20
-
14:16
-
14:10
-
13:47
-
13:35
-
13:25
-
13:09
-
12:58
-
12:37
-
12:24
-
11:53
-
11:24
-
10:51
-
10:21
-
09:52
-
09:23
-
08:55
-
08:24
- 25 мая 2022
-
23:29
-
22:44
-
21:09
-
20:12
-
19:22
-
19:17