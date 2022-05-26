Онлайн-кооп для кинохоррора The Quarry отложили на месяц

Авторы хоррора The Quarry из студии Supermassive Games объявили о переносе онлайн-мультиплеера для игры. Изначально он должен был выйти в день релиза проекта, но его отложили до 8 июля.

По словам разработчиков, им просто понадобилось больше времени на полировку мультиплеера, поэтому он выйдет позже. На релизе The Quarry предложит одиночную игру, режим совместной игры на одной консоли и режим без геймплея.

Вместе с этим создатели хоррора выпустили обзорный геймплейный трейлер. В ролике показали главных героев, которые исследуют локации и продвигаются по сюжету. Всего будет девять персонажей, а концовок в игре заявлено более 180.

The Quarry выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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