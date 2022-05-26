В World of Tanks пройдёт «Летняя подготовка» с заданиями и наградами

Авторы World of Tanks из студии Wargaming объявили о проведении акции «Летняя подготовка». В ходе события с 27 по 30 мая можно будет выполнять боевые задачи и получать награды.

Среди наград: опыт экипажа, снаряжение и личные резервы. Так, в первой части «Летней подготовки» необходимо попасть в топ-10 по опыту в своей команде, а в качестве награды авторы дадут +15% опыт к экипажу. Всего в акции пять частей, везде свои награды и задачи.

Сегодня стало известно, что World of Tanks вошла в киберспортивную дисциплину «тактический трёхмерный бой». Это даёт уникальные возможности для развития профессионального и массового киберспорта в масштабах всей России.

World of Tanks доступна бесплатно на всех актуальных платформах.

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