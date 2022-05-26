Новый «Ведьмак» уже прошёл первый этап разработки

CD Projekt на последнем квартальном отчёте рассказала, что первый этап разработки нового «Ведьмака» уже позади. Речь про стадию исследования — видимо, команда сформировала общее видение продолжения.

Впереди этап предварительного производства, когда разработчикам предстоит заняться прототипированием, сценарием, механиками и геймплейной основой. На это может уйти примерно пару лет, но может и больше. Затем ещё предстоит пройти через активное производство — оно тоже может занять где-то два года.

То есть да, релиз раньше 2026 года ждать вряд ли стоит.

Новый «Ведьмак» станет началом новой саги, поэтому прямого продолжения истории Геральта из оригинальной трилогии ждать точно не стоит. На единственном постере при этом изображён ведьмачий медальон Школы Рыси — новой для франшизы.