Вышел первый трейлер сериала «Андор» — приквела фильма «Звёздные войны: Изгой-Один»

Disney на мероприятии Star Wars Celebration представил первый трейлер сериала «Андор» — это приквел фильма «Звёздные войны: Изгой-Один», главным героем которого выступает Кассиан Андор.
Сериал расскажет о начале восстания против Империи, а всего ожидается два сезона по 12 эпизодов. Первый сезон начнут показывать 31 августа, а съёмки второго начнутся в ноябре — видимо, премьеру стоит ожидать не раньше конца 2023 года.
Создатели уже пообещали, что финал сериала напрямую свяжут с событиями «Изгоя-Один». Видимо, как сам «Изгой-Один» плавно перетекал в начало «Скрытой надежды».
Причём, похоже, Disney делает большую ставку на рассказ об эпохе, нежели посвящает шоу конкретно похождениям Андора. По крайней мере, нас ожидает немало путешествий по далёкой-далёкой галактике.
- 26 мая 2022
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