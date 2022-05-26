Вышел первый трейлер сериала «Андор» — приквела фильма «Звёздные войны: Изгой-Один»

Disney на мероприятии Star Wars Celebration представил первый трейлер сериала «Андор» — это приквел фильма «Звёздные войны: Изгой-Один», главным героем которого выступает Кассиан Андор.

Сериал расскажет о начале восстания против Империи, а всего ожидается два сезона по 12 эпизодов. Первый сезон начнут показывать 31 августа, а съёмки второго начнутся в ноябре — видимо, премьеру стоит ожидать не раньше конца 2023 года.

Создатели уже пообещали, что финал сериала напрямую свяжут с событиями «Изгоя-Один». Видимо, как сам «Изгой-Один» плавно перетекал в начало «Скрытой надежды».

Причём, похоже, Disney делает большую ставку на рассказ об эпохе, нежели посвящает шоу конкретно похождениям Андора. По крайней мере, нас ожидает немало путешествий по далёкой-далёкой галактике.