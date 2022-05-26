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Третий сезон «Мандалорца» стартует в феврале 2023 года

Третий сезон «Мандалорца» стартует в феврале 2023 года
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Disney объявил дату старта третьего сезона «Мандалорца» — февраль 2023 года. Ранее фанаты предполагали, что новые серии могут начать показывать уже к концу лета 2022-го, однако премьера оказалась куда дальше.

На Star Wars Celebration также показали тизер новых серий: там Мандо сначала встречается с Оружейником, затем с Бо-Катан и после – с Грифом. Он вполне ожидаемо говорит, что отправляется на Мандалор, дабы получить прощение за нарушение своей клятвы. В общем-то, всё то, о чём намекали ещё в сериале про Бобу Фетта.

Ещё в ролике показали доктора Першинга, Пелли Мотто и Карсона Тева.

Кстати, вот постер третьего сезона!

Дэйв Филони также подтвердил, что сериал «Асока» дебютирует в 2023-м, но более точной даты нет.

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