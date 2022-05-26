Джуд Лоу снимается в новом сериале по «Звёздным войнам» от режиссёра «Человека-паука»

Новым сериалом по «Звёздным войнам», которым занимается режиссёр последней трилогии про Человека-паука Джон Уоттс, стали «Звёздные войны: Команда скелетов».

Ведущая роль досталась Джуду Лоу! Премьера в 2023 году.

Шоу расскажет о группе из четырёх десятилетних детей, которые потерялись во вселенной. Как отмечает Уоттс, хоть шоу о детях, оно снято не для детей. На это отреагировал автор «Мандалорца» и мультсериала «Войн клонов» Дейв Филони.

Если что, в мультике «Война клонов» мы вообще-то головы людям отрубали!

И да, создатели «Мандалорца» Дэйв Филони и Джон Фавро выступают исполнительными продюсерами нового сериала, события которого развернутся примерно в одно время с «Мандалорцем», «Книгой Бобы Фетта» и «Асокой».