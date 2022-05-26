На ПК началась предзагрузка Diablo Immortal. В России она недоступна

Blizzard запустила предварительную загрузку Diablo Immortal на ПК, но в России она недоступна. Что забавно, поскольку блог о старте установки полностью переведён на русский язык — там даже московское время указано.

Мы попытались разными способами инициировать загрузку, однако у нас ничего не получилось: у учётных записей из России игра не отображается в магазине через приложение Battle.net, а при попытке установки через отдельный exe-файл с сайта Blizzard появляется ошибка.

При этом на сайте магазина Battle.net страница Diablo Immortal доступна и полностью переведена на русский язык — там даже есть кнопка «Предварительная загрузка». Она запускает скачку exe-файла для установки игры через приложение (как мы уже знаем, оно выдаёт ошибку).

Похоже, установить Diablo Immortal на ПК в России будет сложнее всего — на iOS для этого нужно лишь поменять регион аккаунта, а на Android можно и вовсе просто скачать установщик. Будем следить за ситуацией.