На Twitch массово транслируют «Морбиуса» — авторы соревнуются, кого заблокируют последним

В марте 2022 вышел фильм «Морбиус» с Джаредом Лето — кинокомикс про вампира, который разгромили критики и обычные зрители. Однако благодаря своим недостаткам картина превратилась в целый мем: пользователи сети называют ленту настоящей революцией в жанре и лучшим фильмом в истории.
На днях мемы добрались и до Twitch: стримеры начали транслировать фильм в прямом эфире до тех пор, пока их не заблокируют за нарушение авторских прав. Всё это превратилось в настоящий флешмоб со своей фанатской базой и сотнями зрителей на каждой трансляции.
Неизвестно, какому стримеру принадлежит рекорд по одновременному стриму картины. Как сообщает Kotaku, на канале Morbius247 фильм показывали в течение 10 часов подряд, а пиковый онлайн составил 3 тыс. человек. Интересно, что авторы трансляций выбирают категорию Artifact — провальной карточной игры от Valve, которая также превратилась в мем. На некоторые стримы заглядывают даже сотрудники Twitch и «не могут остановить» флешмоб.
Я не могу остановить это… Я сейчас «морбнусь»
Конечно, после огласки сразу в нескольких крупных СМИ флешмоб со стримами «Морбиуса» прекратится — модераторы Twitch станут гораздо активнее следить за нарушениями авторских прав. Однако ситуация не может не вызывать улыбку, ведь даже по-настоящему плохим фильмам иногда стоит дать второй шанс.
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