Netflix начал банить россиян по IP

В начале марта Netflix официально ушёл из России — пользователи больше не могли оплачивать подписку и наслаждаться контентом компании. Однако для многих зрителей онлайн-кинотеатр продолжал работу — в ход шли зарубежные аккаунты и другие ухищрения, чтобы не терять доступа к контенту сервиса.
В ночь на 27 мая пользователи из России начали сообщать о проблемах с соединением к Netflix. При попытке зайти на сайт вылезает ошибка «сервис недоступен». Многие сперва подумали, что это массовый сбой, однако с помощью VPN сайт продолжает спокойно открываться и работает в штатном режиме.
Netflix через VPN
Проверка «Чемпионата» показала, что сервис действительно больше не открывается с российских IP. Судя по всему, компания ограничила доступ только россиянам — пользователи из других стран не сообщают о каких-либо проблемах.
Теперь контент онлайн-кинотеатра можно смотреть только с помощью VPN — причём для этого понадобится довольно быстрый сервис. Самое обидное то, что Netflix отключил доступ прямо перед выходом четвёртого сезона «Очень странных дел» — сериала, который очень любят в России.
Компания пока не делала никаких заявлений на тему произошедшего.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 27 мая 2022
-
03:02
- 26 мая 2022
-
23:16
-
22:24
-
22:17
-
21:59
-
21:45
-
20:28
-
20:05
-
19:34
-
19:17
-
18:54
-
18:36
-
18:00
-
17:45
-
17:33
-
17:02
-
16:38
-
16:01
-
15:30
-
15:08
-
14:55
-
14:49
-
14:26
-
14:20
-
14:16
-
14:10
-
13:47
-
13:35
-
13:25
-
13:09
-
12:58
-
12:37
-
12:24
-
11:53
-
11:24