На Disney+ состоялась премьера сериала «Оби-Ван Кеноби» с Юэном Макгрегором

Ожидание завершилось. В онлайн-кинотеатре Disney+ вышли первые две серии сериала «Оби-Ван Кеноби» с Юэном Макгрегором. Следующие эпизоды будут выходить с перерывом в одну неделю.

События шоу разворачиваются через 10 лет после финала «Мести ситхов» — третьего эпизода «Звёздных войн». Оби-Ван прячется на Татуине вместе с Люком Скайуокером, пока за джедаем ведут охоту инквизиторы. Главному герою предстоит покинуть планеты и защитить себя и мальчика от опасной угрозы.

К роли Оби-Вана вернулся Юэн Макгрегор, а Хейден Кристенсен вновь сыграл Дарта Вейдера. В первом сезоне будет 6 серий, последний эпизод выйдет 22 июня.

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