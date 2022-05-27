The Callisto Protocol, наследница Dead Space, больше никак не связана со вселенной PUBG

Геймдиректор The Callisto Protocol, наследницы Dead Space, Глен Скофилд заявил, что хоррор больше никак не связан с вселенной PUBG. Игроков смущало родство шутера с королевской битвой, и в итоге разработчики дали новинке полную самостоятельность.
The Callisto Protocol — это отдельная история и отдельный мир. Игра больше не относится ко вселенной PUBG. Изначально она была частью таймлайна, однако «переросла» его и стала чем-то самостоятельным.
PUBG — это круто, и у нас для фанатов ещё припасены сюрпризы, но TCP — это самостоятельные мир, история и вселенная.
Судя по всему, разработчики приняли это решение совсем недавно — ранее во всех интервью Скофилд отмечал, что в The Callisto Protocol будут отсылки и пасхалки на PUBG. Пока неясно, останутся ли они в игре.
События The Callisto Protocol разворачиваются в далёком будущем — в 2320 году. Главный герой — пилот грузового корабля, который терпит крушение на Каллисто и попадает в местную тюрьму. Однако быстро выбирается из неё после того, как на спутнике появляются монстры и нападают на людей.
The Callisro Protocol выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series до конца 2022 года. У игры пока нет геймплейного трейлера. Ранее создатели поделились множеством деталей, которые заставляют ждать игру ещё сильнее.
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