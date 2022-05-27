Акционеры «Твиттера» подали в суд на Илона Маска. Покупка соцсети отменяется?

По данным издания CNBC, инвесторы «Твиттера» подали коллективный иск из-за «хаотичного» ведения сделки по продаже соцсети Илону Маску. По словам истцов, предприниматель нарушил законодательство Калифорнии и намеренно манипулировал рынком.

Как считают инвесторы, бизнесмен купил акции соцсети, зная закрытые данные от топ-менеджеров компании. Также Маск посеял сомнения в завершении сделки, начав проверку числа фейковых аккаунтов уже после объявления о покупке. Тем самым предприниматель якобы нарушил законы штата.

Действия Маска привели к падению акций «Твиттера» более чем на 12% с момента объявления сделки. Совет директоров соцсети и сам предприниматель от комментариев отказались. Судя по всему, сделка по продаже «Твиттера» становится всё туманнее. И если Маску не удастся доказать, что он не нарушал законы и не манипулировал рынком, то в конечном итоге он не сможет приобрести соцсеть.

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