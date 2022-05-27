Долгожданное обновление с грязью и лягушками для Minecraft выйдет в июне

Студия Mojang объявила дату выхода обновления Wild, которое анонсировали ещё в прошлом году. Апдейт выйдет уже 7 июня и добавит в игру грязевые блоки, лягушек, лодки с сокровищами и болота.
Как уже ранее сообщали разработчики, грязь работает во многом так же, как и в реальной жизни. Например, для её появления достаточно взаимодействия воды с землёй. Если создать грязь и поставить её на солнце, то через некоторое время она превратится в глину. И, конечно, при добавлении пшеницы и песка в грязь получатся глиняные кирпичи для постройки домов, замков и других сооружений.
Лягушки, которые в бета-версиях игры уже стали мемом, будут спауниться в болотах и специальных зарослях, а питаться они будут светлячками. Также игроков ждёт новый биом — Deep Dark. Его можно будет найти ниже уровня коренной породы (бедрока). В нём игроки смогут исследовать руины древней цивилизации и сразиться с ужасающими безглазыми Стражами.
Обновление Wild выйдет 7 июня для Bedrock и Java-версий Minecraft на ПК, консолях и мобильных устройствах.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 27 мая 2022
-
13:40
-
13:18
-
12:55
-
12:53
-
12:22
-
11:54
-
11:25
-
10:54
-
10:20
-
09:53
-
09:22
-
08:55
-
08:23
-
03:17
-
03:02
- 26 мая 2022
-
23:16
-
22:24
-
22:17
-
21:59
-
21:45
-
20:28
-
20:05
-
19:34
-
19:17
-
18:54
-
18:36
-
18:00
-
17:45
-
17:33
-
17:02
-
16:38
-
16:01
-
15:30
-
15:08
-
14:55