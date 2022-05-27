Геймер нарисовал эмблемы любимых игр. Сможете назвать их все?
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Пользователь Reddit под ником saltyxsnow показал свои труды. Он нарисовал 81 эмблему своих любимых игр и собрал всё в одну композицию. Геймерская библиотека у пользователя действительно разнообразная.
Среди игр есть The Last of Us, Mortal Kombat, Among Us, Half-Life, Payday, Saints Row и множество других тайтлов. В комментариях аудитория оценила работу saltyxsnow и отметила, что у него хороший вкус.
По словам автора, заниматься этим проектом было весело, поскольку сам процесс вернул пользователя в детство. Сколько времени было потрачено, неизвестно.
Сможете назвать все проекты? Пишите в комментариях.
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Комментарии
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