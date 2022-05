Геймер нарисовал эмблемы любимых игр. Сможете назвать их все?

Пользователь Reddit под ником saltyxsnow показал свои труды. Он нарисовал 81 эмблему своих любимых игр и собрал всё в одну композицию. Геймерская библиотека у пользователя действительно разнообразная.

Среди игр есть The Last of Us, Mortal Kombat, Among Us, Half-Life, Payday, Saints Row и множество других тайтлов. В комментариях аудитория оценила работу saltyxsnow и отметила, что у него хороший вкус.

По словам автора, заниматься этим проектом было весело, поскольку сам процесс вернул пользователя в детство. Сколько времени было потрачено, неизвестно.

Сможете назвать все проекты? Пишите в комментариях.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!