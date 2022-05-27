Утечка: LEGO выпустит набор по Jedi: Fallen Order c милым дроидом BD-1
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В сети раньше анонса опубликовали информацию о наборе LEGO по Star Wars Jedi: Fallen Order. В нём будет аж 1062 детали, а посвятят его дроиду BD-1 — напарнику и вечному спутнику главного героя Jedi Fallen Order.
Набор поступит в продажу 1 августа и будет стоить около $ 100 или 6500 рублей. Судя по всему, анонс должен состояться одновременно с презентацией сиквела Jedi: Fallen Order, который, по данным инсайдеров, получит подзаголовок Survivor.
Разработкой занимается студия Respawn — авторы первой части, а также Titanfall и Apex Legends. По словам нескольких источников, проект выйдет в начале 2023 года на ПК, Xbox Series и PS5.
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