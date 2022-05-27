Создатели российской Pathfinder тизерят анонс космической игры
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Российская студия Owlcat Games, авторы Pathfinder: Kingmaker и Pathfinder: Wrath of the Righteous, начали тизерить свой новый проект. Они открыли доступ к сайту с космическим пейзажем на фоне, на котором можно оформить подписку на новостную рассылку.
Фанаты уже предположили, что новой игрой команды станет проект в научно-фантастической вселенной Starfinder, включающую в себя Pathfinder. Сама компания не делилась какими-либо подробностями и предлагает внимательно следить за новостями.
Предыдущая игра студии — Pathfinder: Wrath of the Righteous — вышла в сентябре 2021 года и получила положительные отзывы от критиков и игроков.
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