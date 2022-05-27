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Фанат S.T.A.L.K.E.R. сделал огромную татуировку по игре на всю спину

Фанат S.T.A.L.K.E.R. сделал огромную татуировку по игре на всю спину
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Фанат серии S.T.A.L.K.E.R. Норберт Тот опубликовал в соцсетях фотографии с процессом создания татуировки по игре почти на всю спину. Работу не оставили без внимания разработчики из GSC Game World.

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 похвалили работу мастера и отметили, что у Норберта теперь самая большая татуировка по мотивам серии.

Ранее студия GSC Game World сообщила, что S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет в России. Цифровые заказы останутся действительными, а вот физические издания в страну не попадут. Новые предзаказы больше не принимают.

При этом создатели шутера не будут вводить какие-либо ограничения для подписчиков Xbox Game Pass в России. S.T.A.L.K.E.R. 2 попадёт в сервис в день выхода, и фанаты в РФ смогут в неё сыграть.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на 8 декабря 2022 года на ПК и консоли Xbox. Ранее на Change.org появилась петиция с требованием запретить работу GSC Game World на территории России.

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