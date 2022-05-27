Фанат S.T.A.L.K.E.R. сделал огромную татуировку по игре на всю спину

Фанат серии S.T.A.L.K.E.R. Норберт Тот опубликовал в соцсетях фотографии с процессом создания татуировки по игре почти на всю спину. Работу не оставили без внимания разработчики из GSC Game World.
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 похвалили работу мастера и отметили, что у Норберта теперь самая большая татуировка по мотивам серии.
Ранее студия GSC Game World сообщила, что S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет в России. Цифровые заказы останутся действительными, а вот физические издания в страну не попадут. Новые предзаказы больше не принимают.
При этом создатели шутера не будут вводить какие-либо ограничения для подписчиков Xbox Game Pass в России. S.T.A.L.K.E.R. 2 попадёт в сервис в день выхода, и фанаты в РФ смогут в неё сыграть.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на 8 декабря 2022 года на ПК и консоли Xbox. Ранее на Change.org появилась петиция с требованием запретить работу GSC Game World на территории России.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 27 мая 2022
-
16:32
-
15:57
-
15:47
-
14:55
-
14:36
-
14:20
-
13:53
-
13:40
-
13:18
-
12:55
-
12:53
-
12:22
-
11:54
-
11:25
-
10:54
-
10:20
-
09:53
-
09:22
-
08:55
-
08:23
-
03:17
-
03:02
- 26 мая 2022
-
23:16
-
22:24
-
22:17
-
21:59
-
21:45
-
20:28
-
20:05
-
19:34
-
19:17
-
18:54
-
18:36
-
18:00
-
17:45