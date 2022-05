Хейден Кристенсен ответил на вопрос про «Оби-Вана Кеноби» мемом и разорвал зал

Недавно на официальном канале Star Wars появилось интервью с Хейденом Кристенсеном и Юэном Макгрегором. Актёров пригласили для рекламной кампании сериала «Оби-Ван Кеноби» в рамках мероприятия SWCA 2022.

Как только в зале появились Макгрегор и Кристенсен, толпа фанатов завелась. Актёров спрашивали про шоу и их персонажей, Оби-Вана Кеноби и Дарта Вейдера. Вопросы были практически те же, на которые актёры уже отвечали, но Кристенсен, похоже, знал, как развеселить аудиторию в зале.

В конце интервью ведущий спросил, есть ли что-нибудь, что следует знать фанатам до премьеры шоу. Недолго думая, Кристенсен произнёс фразу This is where the fun begins. Эта настоящая мемная фраза, после которой зал заполонили возгласы находящихся в помещении людей.

Сериал «Оби-Ван Кеноби» уже стартовал на Disney+ двумя эпизодами. К сожалению, в России сервис не работает.

