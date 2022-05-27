Создатели Gotham Knights объяснили преодоление инвалидности Бэтгёрл

Создатели Gotham Knights ответили на вопросы фанатов и отреагировали на недовольство по поводу Бэтгёрл. В недавней биографии персонажа стало известно, что она тренировалась, чтобы преодолеть инвалидность, но игроки раскритиковали такой подход.
Фанаты сочли подобное описание устаревшим, потому что герой не может справиться с инвалидностью с помощью тренировок и решимости. На это ответил креативный директор Gotham Knights Патрик Реддинг, который заявил об изучении травмы героини со специальным фондом.
По словам Реддинга, описание героини изменят, а её травма повлияет на игровой процесс. Снаряжение Бэтгёрл будет включать в себя специальный корсет, который она будет носить и вне боя. В некоторых моментах будет заметно, как девушка восстанавливается после травмы.
Бэтгёрл известна тем, что поддерживала Бэтмена издалека в инвалидном кресле. Девушка была парализована ниже пояса, потому что Джокер выстрелил ей в спину. По словам директора Gotham Knights, перед событиями игры она перенесла несколько операций, после которых последовали обезболивающие и физиотерапия.
Gotham Knights выйдет 25 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Недавно фанаты заметили, что из экшена в Steam убрали русский язык.
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