«Топ Ган: Мэверик» заставил журналиста съесть ботинок, как он и обещал 12 лет назад

27 мая состоялась премьера фильма «Топ Ган: Мэверик». В честь этого журналист издания Polygon Мэтт Патчес вспомнил про своё обещание, данное ещё в 2010 году. Тогда Патчес заявил, что съест свой ботинок, если «Топ Ган» когда-нибудь получит сиквел.

Лента вышла, а журналист не оплошал и сдержал своё слово. Мэтт Патчес записал 20-минутное видео, в котором рассказал, что не собирается съедать обувь из настоящей кожи, поскольку его жена боится. Она прокомментировала ситуацию довольно коротко.

Нет. Отвали. Ты не будешь есть обувь. Ты не можешь умереть прямо сейчас.

Мэтт смастерил нечто похожее на обувь из съедобных материалов, прошёлся в новом ботинке и съел его на камеру. По словам самого Патчеса, триквел вряд ли когда-нибудь выйдет, но вновь говорить про съеденный ботинок журналист не стал, а то мало ли.

«Топ Ган: Мэверик» не выйдет в России, поскольку кинокомпания Paramount Pictures приостановила свою деятельность в России.

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