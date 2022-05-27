Бывший игрок сборной России, «Локомотива» и ЦСКА в FIFA кинул людей на деньги

Бывший игрок сборной России, «Локомотива» и ЦСКА в FIFA Андрей Timon Гурьев занимается мошенничеством, сообщает Metaratings. Киберспортсмен обещал провести тренировки по виртуальному футболу, но после оплаты отказался заниматься с клиентами.
В конце 2021 года Timon объявил о запуске курса тренировок по FIFA. Цена абонемента на две недели составляла 5990 рублей, а на месяц — 9990 рублей. Желающие появились сразу же и оплатили занятия. После этого киберспортсмен либо не отвечал, либо ссылался на личные проблемы.
Фото: metaratings.ru
Фото: metaratings.ru
Фото: metaratings.ru
Согласно источникам Metaratings, киберспортсмен должен клиентам минимум 16 тыс. рублей. Также выяснилось, что Timon увлекается ставками, на которые тратит много денег, а иногда и вовсе занимает их для раздачи долгов.
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