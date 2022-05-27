Создатели Dark Souls пообещали вернуть онлайн на ПК

4 мая было ровно 100 дней, как серверы всех частей Dark Souls отключены. Это связано с опасным эксплойтом, который подвергает опасности данные пользователей.

Сегодня издание PC Gamer сообщило об ответе разработчиков. По словам авторов, они пытаются активно восстанавливать работу серверов для всех Dark Souls. Восстановление серверов будет происходить постепенно, то есть сначала их включат для Dark Souls, затем займутся Dark Souls 2, а потом доберутся и до Dark Souls 3.

Мы предоставим дополнительную информацию, как только график восстановления будет завершён. Мы хотим поблагодарить всех игроков за терпение и понимание.

В данный момент играть во все части Dark Souls можно, но только в режиме офлайн. У Elden Ring с этим проблем не возникало.

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