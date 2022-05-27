Во Free Fire начнётся «Катаклизм» — с новым героем и оружием

Создатели Free Fire анонсировали крупное обновление «Катаклизм». С его выходом в мобильной королевской битве обновят некоторые режимы и персонажей, а также добавят совершенного нового.

В ближайшие дни во Free Fire появится оружие M24, которое представляет собой лёгкую винтовку для стрельбы издалека. Также изменятся баланс другого оружия и способности некоторых героев, а скоро появится новый персонаж.

В режиме «Битва отрядов» изменят точки появления и укрытия, а броню позволят увеличить до третьего уровня. В королевской битве авторы добавят новые визуальные эффекты для редкого лута и авиапосылок, чтобы игрокам было легче ориентироваться.

Также разработчики изменили ранговые награды и улучшили функцию отметок. Члены команды будут выделяться разным цветом, а локации отобразятся на мини-карте. Кроме этого, во Free Fire появились редакторы карт и режимов. С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте игры.

Помимо обновления, авторы Free Fire подвели итоги чемпионата мира FFWS 2022, который прошёл на сингапурском острове Сентоса. Победителем стала команда Attack All Around из Таиланда, которая получила награду в размере $ 500 тыс.

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