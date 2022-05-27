Эксперты: эмулятор PS1, PS2 и PSP для PS4 и PS5 оставляет желать лучшего

Технические специалисты Digital Foundry провели свои тесты эмулятора PS1, PS2 и PSP для PS4 и PS5, который в начале недели запустился в Азии вместе с новым PS Plus. Выводы оказались смешанными.

Больше всего внимания уделили PS1, поскольку там доступна наибольшая коллекция. При этом Джон Линнерман сразу же отметил, что не стоит считать его мнение сейчас финальным, — Sony уже активно обновляет эмулятор, тем более запуск в других регионах ещё ожидается.

Часть игр, преимущественно самой Sony, действительно взята для PAL-региона — они имеют поддержку большего числа языков, однако вместе с этим страдают от производительности. Раньше телевизоры в Европе работали со стандартом 50 Гц, а в США уже были 60 Гц. Из-за этого была разница в производительности.

То, что в США работало при 30 FPS, в Европе — 25 FPS.

Да, Syphon Filter работал в 20 FPS (и работает в 20 FPS на PS5)

Однако более низкая производительность – лишь верхушка всех проблем. Из-за низкого FPS примерно на 17% снижается и скорость игры в целом. Вдобавок сама картинка кажется более дёрганой, поскольку возникают проблемы с подачей кадров.

Важно понимать, что выпускать игры с PAL-кодом было фундаментальной ошибкой.

В Азии сейчас доступно около десяти игр с PS1. Шесть из них взяли с PAL-региона — Wild Arms, Jumping Flash, Kurushi, Worms World Party, Worms Armageddon и Everybody's Golf. Они не только выглядят и ощущаются хуже, но и попросту работают медленнее вариантов из NTSC-региона.

Из «американок» доступно четыре игры: Tekken 2, Mr Driller, Toy Story 2 и Syphon Filter. У них нет упомянутых выше проблем. Однако у всех есть другие общие проблемы, присущие релизам с PS1 — «дёргающиеся» текстуры и геометрия из-за 3D-перспективы. Это Sony никак не решила.

Однако у эмулятора есть заметное преимущество: у 3D-игр он поднял разрешение с 352x240 до 1920х1440 (значения приблизительные и могут отличаться от игры к игре). Показатели одинаковые на PS4, PS4 Pro и PS5. Вообще эмулятор работает абсолютно одинаково на всех трёх консолях.

Тут Джон тоже не полностью доволен, поскольку вслед за повышением разрешения стали ещё больше видны малополигональные модели, часть элементов которых теперь может просто висеть в воздухе. Низкое разрешение прятало эти болячки.

Впрочем, за прошедшие дни Sony уже дорабатывала эмулятор: Джон заметил, что для некоторых игр вышел патч, который должен был справиться с проблемой дёргающейся картинки у PAL-игр. Однако текущее решение кажется более вредным: оно добавляет эффект гостинга и замыливания.

Досталось и выбору соотношения сторон: как отмечает Джон, многие режимы вообще не имеют никакой логики. К примеру, «нативное разрешение» и «один к одному» не работают как задумано. Вообще ни один из режимов не отображает игру так, как она работала на PS1.

«Нативное разрешение» и «один к одному» почему-то сплющивают картинку.

Toy Story 2 показывает один из лучших результатов на PS5

В итоге самый лучший вариант — стандартный, то есть 4:3 в контейнере 16:9. Хотя другие варианты вроде 4:3 в контейнере 16:10 и широкоформатного режима тоже кажутся интересными в зависимости от дисплея и выбранной игры.

Что интересно, в эмуляторе PSP сохраняются аналогичные форматы. Там есть и «нативное разрешение», которое почему-то делает картинку квадратной — вообще-то на PSP уже был широкоформатный дисплей.

Современный фильтр, похоже, только делает картинку более контрасной

К фильтрам тоже вопросы. Точнее, к ретрорежиму, который пытается имитировать CRT-монитор. Попытка интересная, однако проблема в том, что он не отображает картинку корректно — линии должны быть прямыми, но тут они бывают кривыми.

Решения фанатов по ретро-фильтрам более эффективны и корректны, чем у Sony

В целом эмулятор PS1 и PSP имеет проблемы, с которыми Sony надо поработать, но попытка в целом неплохая. Тем более компания впервые предлагает улучшенные версии классических релизов.

Про PlayStation 2 ничего особо нового не скажешь. Это абсолютно та же версия эмулятора, что выходили на PS4 семь лет назад. Игры работают и выглядят хуже, чем на самой PS2. Никаких улучшений нет. HD-ремастеры на PS3 выглядят куда лучше даже сейчас. Никакой работы над PS2 в Sony явно не проводили.

Ролик Digital Foundry

Запуск нового PS Plus в России ожидается 23 июня. Тогда же в регионе появятся игры для PS1 и PSP.