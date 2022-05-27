Огромный капкан, верстак и грибы. Создатели Valheim показали новинки Туманных земель

Создатели Valheim всё ещё работают над Туманными землями и делятся подробностями грядущего обновления. Теперь авторы рассказали об огромных капканах, новом верстаке и грибах.
В Туманных землях игроки смогут использовать большие капканы, чтобы устраивать ловушки для крупных противников. Для борьбы с ними разработчики рекомендуют использовать мощное оружие, которое можно будет создать на новом верстаке.
Капканы
Новый верстак
Также в Туманных землях появятся новые ингредиенты для приготовления пищи. Пока создатели представили грибы из готовящейся локации, а рецептами с ними поделятся позже.
Грибы Туманных земель
Разработчики Valheim также отметили, что всё ещё работают над исправлением проблемы с облачной синхронизацией в Steam. Также перед появлением Туманных земель обновят движок для обеспечения более плавного геймплея.
Дату появления Туманных земель всё ещё не назвали. Valheim доступна на ПК в раннем доступе Steam.
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