Огромный капкан, верстак и грибы. Создатели Valheim показали новинки Туманных земель

Создатели Valheim всё ещё работают над Туманными землями и делятся подробностями грядущего обновления. Теперь авторы рассказали об огромных капканах, новом верстаке и грибах.

В Туманных землях игроки смогут использовать большие капканы, чтобы устраивать ловушки для крупных противников. Для борьбы с ними разработчики рекомендуют использовать мощное оружие, которое можно будет создать на новом верстаке.

Капканы

Новый верстак

Также в Туманных землях появятся новые ингредиенты для приготовления пищи. Пока создатели представили грибы из готовящейся локации, а рецептами с ними поделятся позже.

Грибы Туманных земель

Разработчики Valheim также отметили, что всё ещё работают над исправлением проблемы с облачной синхронизацией в Steam. Также перед появлением Туманных земель обновят движок для обеспечения более плавного геймплея.

Дату появления Туманных земель всё ещё не назвали. Valheim доступна на ПК в раннем доступе Steam.

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