Для Genshin Impact уже можно скачать патч 2.7, хотя до релиза ещё четыре дня

Создатели Genshin Impact добавили в экшен функцию предзагрузки обновлений на ПК и смартфонах. Благодаря этому игроки уже могут скачать значительную часть патча 2.7, чтобы быстрее запустить его в день выхода.
На мобильных устройствах игрокам нужно зайти в меню Паймон и в настройках выбрать пункт «Другое», где и появится предварительная загрузка. Второй способ — предзагрузка полного пакета в левом нижнем углу стартового экрана. Перед скачиванием авторы рекомендуют прекратить испытания и подземелья в Genhsin Impact.
В день выхода обновления 2.7 игрокам нужно нажать на кнопку «Обновить» в App Store или Google Play. На Android также можно зайти в Genshin Impact, где появятся подсказки по установке патча.
Игрокам на ПК достаточно обновить загрузчик, после чего рядом с кнопкой «Начать игру» появится функция предзагрузки. При этом пользователи могут запустить Genshin Impact во время скачивания.
Некоторые игроки уже попробовали функцию предзагрузки. Размер обновления меняется в зависимости от устройства и ранее скачанных файлов. По сообщениям пользователей, на ПК патч весит от 10 до 30 ГБ, а на смартфонах — 6–9 ГБ.
Разработчики Genshin Impact сообщили, что размер этого обновления может увеличиться из-за оптимизации структуры файлов. Уменьшить объём данных можно, если удалить ненужные языковые пакеты в «Управлении файлами озвучивания» в настройках.
Про появление функции предзагрузки на консолях PlayStation авторы пока не сообщили. Обновление 2.7 выйдет 31 мая, а Genshin Impact доступна бесплатно на ПК, iOS, Android, PS4 и PS5.
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