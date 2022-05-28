Пройти Elden Ring с друзьями теперь можно без ограничений, но только на ПК

Блогер под ником LukeYui наконец-то опубликовал бету кооперативного мода Seamless Co-Op для Elden Ring. Теперь игроки могут исследовать мир экшена практически без ограничений.

Мод позволяет играть в группе до четырёх человек без привычных ограничений экшена. При этом добавлен третий уровень масштабирования противников. Каждый участник кооператива может свободно изучать мир Elden Ring на лошади. Если один из членов отряда решил отдохнуть у костра, то локации сбрасываются для всех.

При смерти во время битвы с боссом игроку предстоит наблюдать за другими членами группы до окончания сражения. При этом накладываются дебаффы, которых пять видов, а снять их можно при отдыхе у костра. После победы соединение не пропадает, и можно продолжать изучать мир Elden Ring вместе.

LukeYui отметил, что прогресс сохраняется для всех игроков, но файлы отличаются от оригинальных. Поэтому продолжать прохождение в одиночку стоит либо с модом, либо после его удаления и загрузки базовой версии. Также автор не реализовал вторжения из-за особенностей мода.

Seamless Co-Op доступен бесплатно на Nexus Mods. В моде всё ещё встречаются ошибки, и автор планирует часто его обновлять. Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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