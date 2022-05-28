Star Wars Jedi: Survivor будет мрачнее Fallen Order

Директор недавно анонсированной Star Wars Jedi: Survivor Стиг Асмуссен на сайте франшизы рассказал, что игра будет мрачнее Fallen Order. Во многом это объясняет подзаголовок сиквела — «Выживший».

Асмуссен подтвердил, что вместе с этим продолжение станет более таинственным и зловещим. Атмосфера этого ощущается и в первом тизере, который показали на Star Wars Celebration.

Игра посвящена выживанию. Герои переживают тёмные времена, и Кэл с командой всеми способами стараются остаться в живых. Кое-что из этого показано в тизере.

События Survivor развернутся через пять лет после финала Fallen Order и параллельно сериалу «Оби-Ван Кеноби» — через 10 лет после «Мести ситхов». Экшен выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series, а авторы планируют использовать рейтрейсинг и особенности геймпада DualSense. Релиз состоится в 2023 году.

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