Star Wars Jedi: Survivor будет мрачнее Fallen Order

Директор недавно анонсированной Star Wars Jedi: Survivor Стиг Асмуссен на сайте франшизы рассказал, что игра будет мрачнее Fallen Order. Во многом это объясняет подзаголовок сиквела — «Выживший».
Асмуссен подтвердил, что вместе с этим продолжение станет более таинственным и зловещим. Атмосфера этого ощущается и в первом тизере, который показали на Star Wars Celebration.
Игра посвящена выживанию. Герои переживают тёмные времена, и Кэл с командой всеми способами стараются остаться в живых. Кое-что из этого показано в тизере.
События Survivor развернутся через пять лет после финала Fallen Order и параллельно сериалу «Оби-Ван Кеноби» — через 10 лет после «Мести ситхов». Экшен выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series, а авторы планируют использовать рейтрейсинг и особенности геймпада DualSense. Релиз состоится в 2023 году.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 28 мая 2022
-
14:00
-
13:13
-
12:41
-
00:05
- 27 мая 2022
-
23:01
-
22:08
-
21:24
-
21:23
-
20:42
-
20:27
-
19:51
-
19:27
-
19:06
-
18:37
-
18:15
-
17:24
-
17:22
-
16:54
-
16:32
-
15:57
-
15:47
-
14:55
-
14:36
-
14:20
-
13:53
-
13:40
-
13:18
-
12:55
-
12:53
-
12:22
-
11:54
-
11:25
-
10:54
-
10:20
-
09:53