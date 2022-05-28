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Для эмулятора PS1 на PS4 и PS5 выпустили патч, но он сделал только хуже

Для эмулятора PS1 на PS4 и PS5 выпустили патч, но он сделал только хуже
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Sony запустила новый PS Plus в Азии, а эксперты критикуют компанию из-за эмулятора PS1, для которого взяли PAL-версии игр. Они работают при 50 Гц вместо уже привычных 60 Гц. Создатели эмулятора попытались улучшить его, выпустив патч, но ситуация стала только хуже.

Согласно отзывам пользователей и экспертов Digital Foundry, патч для эмулятора PS1 добавляет недостающие кадры для имитации 60 Гц в некоторых играх. Это cделало графику только хуже, потому что появились замыливание и эффект гостинга. Из-за этого за каждым кадром остаётся заметный призрачный след. Специалисты пришли к выводу, что это не компенсирует низкую частоту обновления PAL-версий.

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Sony пока не объяснила, почему многие классические игры в эмуляторах PS1 взяли с PAL-региона с 25 или 50 кадрами в секунду. Предположительно, в них есть поддержка большего количества языков.

Запуск обновлённого PS Plus с играми для PS1, PS2, PSP, PS4 и PS5 состоится в Европе и России 23 июня. Ранее мы узнали стоимость тарифов нового сервиса.

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