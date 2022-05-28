NVIDIA переходит на жидкостное охлаждение для экономии энергии

NVIDIA объявила о новой программе, согласно которой профессиональные видеокарты будут выпускать с жидкостным охлаждением. Это позволит снизить энергопотребление центров обработки данных примерно на 30%.

На выставке Computex компания представила новую версию видеокарты A100 с жидкостным охлаждением. По словам NVIDIA, она потребляет на 30% меньше энергии, чем версия с воздушным.

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NVIDIA планирует сделать больше серверных карт с жидкостным охлаждением, а также намекнула на внедрение этой технологии в автомобили Tesla. У них часто возникают проблемы с перегревом чипов, особенно в закрытых помещениях.

NVIDIA утверждает, что центры обработки данных потребляют более 1% энергии в мире, из которого почти половина приходится на охлаждение. Уменьшение этого показателя сделает серверы более эффективными и снизит выбросы углекислого газа. Кроме этого, видеокарты будут занимать меньше места. Перейдёт ли этот опыт на игровые модели, компания пока не уточнила.

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