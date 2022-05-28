NVIDIA переходит на жидкостное охлаждение для экономии энергии

NVIDIA объявила о новой программе, согласно которой профессиональные видеокарты будут выпускать с жидкостным охлаждением. Это позволит снизить энергопотребление центров обработки данных примерно на 30%.
На выставке Computex компания представила новую версию видеокарты A100 с жидкостным охлаждением. По словам NVIDIA, она потребляет на 30% меньше энергии, чем версия с воздушным.
NVIDIA планирует сделать больше серверных карт с жидкостным охлаждением, а также намекнула на внедрение этой технологии в автомобили Tesla. У них часто возникают проблемы с перегревом чипов, особенно в закрытых помещениях.
NVIDIA утверждает, что центры обработки данных потребляют более 1% энергии в мире, из которого почти половина приходится на охлаждение. Уменьшение этого показателя сделает серверы более эффективными и снизит выбросы углекислого газа. Кроме этого, видеокарты будут занимать меньше места. Перейдёт ли этот опыт на игровые модели, компания пока не уточнила.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 28 мая 2022
-
15:33
-
14:45
-
14:00
-
13:13
-
12:41
-
00:05
- 27 мая 2022
-
23:01
-
22:08
-
21:24
-
21:23
-
20:42
-
20:27
-
19:51
-
19:27
-
19:06
-
18:37
-
18:15
-
17:24
-
17:22
-
16:54
-
16:32
-
15:57
-
15:47
-
14:55
-
14:36
-
14:20
-
13:53
-
13:40
-
13:18
-
12:55
-
12:53
-
12:22
-
11:54
-
11:25
-
10:54