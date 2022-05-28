Star Wars: Knights of the Old Republic 2 выйдет на Nintendo Switch 8 июня

Студия Aspyr выпустит на Nintendo Switch вторую часть Star Wars: Knights of the Old Republic уже 8 июня. После релиза для игры выйдет бесплатное дополнение с новым восстановленным контентом.
Ранее Aspyr уже портировала на Nintendo Switch игру Star Wars: The Force Unleashed и первую Knights of the Old Republic. Теперь же фанатов ждёт продолжение на гибридной консоли.
После релиза Star Wars: Knights of the Old Republic 2 на Nintendo Switch для игры выпустят бесплатное дополнение. Оно будет включать восстановленный контент. Также на гибридной консоли можно будет купить сборник двух частей KOTOR.
Star Wars: Knights of the Old Republic 2 рассказывает о тёмных временах Старой Республики, когда ситхи почти уничтожили орден джедаев. Его судьба находится в руках протагониста, которому предстоит выбрать светлую или тёмную сторону.
В российском магазине Nintendo предзаказ Knights of the Old Republic 2 недоступен. В других регионах экшен стоит $ 15 (примерно тысячу рублей). Кроме портирования игр по «Звёздным войнам» на Switch, студия Aspyr выпустит ремейк первой KOTOR на ПК и PS5 в 2023 году.
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